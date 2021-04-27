Фестиваль русской оперы под открытым небом пройдет в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

Фестиваль русской оперы пройдет в архитектурно - этнографическом музее "Тальцы" под открытым небом. На территории Илимского острога, где располагается единственная в мире сохранившаяся деревянная крепость 17 века, смонтируют сцену и поставят скамейки. Зрители смогут увидеть две постановки Римского-Корсакова. 3 и 4 июля покажут оперу «Царская невеста», 10 июля - премьеру оперы «Моцарт и Сальери». И все это в окружении живых декораций: Спасской проездной башни Илимского острога, тына и караульной избы.

Организаторами фестиваля являются правительство Иркутской области, министерство культуры и архивов Приангарья и Иркутская областная филармония. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Показы опер под открытым небом становятся музыкальной традицией для региона. Для поклонников такого искусства это возможность насладиться классической музыкой в окружении памятников архитектуры, в непосредственной близости от Байкала. В этом году из областного бюджета на проведение фестиваля и постановку оперы «Моцарт и Сальери»выделено шесть миллионов рублей, – сообщила заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

На сцене появятся не только местные артисты, но и солисты ведущих опер Европы и России. Так, солист Московского театра «Геликон-опера» Алексей Тихомиров выступит в двух ролях: в качестве исполнителя и режиссёра. Он поставит оперу «Моцарт и Сальери». Художником-постановщиком станет заслуженный деятель искусств России, известный иркутский сценограф Александр Плинт.

По традиции, руководителем фестиваля станет его основатель Илмар Лапиньш. На сцене выступит Губернаторский симфонический оркестр, Камерный хор Иркутской областной филармонии под руководством Елены Бояркиной.

6-го июля в рамках фестиваля в иркутской филармонии пройдет гала-концерт. Там выступят приглашенные гости.

Продажи билетов на все мероприятия фестиваля русской оперы начнутся в мае.