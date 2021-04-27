Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Иркутскую область Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сегодня глава МЧС России Евгений Зиничев провел выездное межведомственное совещание в Иркутской области. Главной темой стала защита населения и территорий от ЧС в Сибирском и Дальневосточном округах. Зиничев отметил, что предотвратить пожары можно через усиленную работу с населением. Об сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Причиной пожаров, в том числе и природных, в основном становятся действия человека, поэтому усиление ответственности за эти действия оправдано. В то же время, требуя соблюдения законных требований, мы должны создать для людей условия, которые позволят им сделать правильный выбор. Так, запрещая сжигать мусор и сухую растительность, органы власти на местах должны предоставить возможность утилизации сухой травы другим способом. Одними запретами руководствоваться нельзя, - подчеркнул Министр.

В ходе совещания также обсуждалась ситуация с паводками. Сегодня во всех территориях, которые находятся в зоне риска подтопления, проводятся взрывные работы, распиловка, чернение льда, берегоукрепление, расчистка русел рек. Для мониторинга обстановки в федеральных округах задействовано более 1200 гидропостов. Подготовлены к применению более 6,5 тысяч пунктов временного размещения вместимостью более 1,6 миллиона человек.