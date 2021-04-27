Пациент ворвался в кабинет замглавврача ГКБ №8 в Иркутске и отказывался выходить. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЧП произошло в поликлинике №8 в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Утром 27 апреля разъяренный пациент ворвался в кабинет заместителя главного врача и полтора часа отказывался покидать помещение, требуя выполнить все его условия. Все это время работа руководства поликлиники была практически парализована. Об этом КП-Иркутск рассказала главный врач Иркутской городской клинической больницы № 8 Жанна Есева.

-Этот пациент постоянно доставляет врачам проблемы, - говорит доктор. - Приходит разбираться с медицинскими работниками, требует выписать дополнительные препараты. В этот раз ему, в частности, не понравилось, что ему сменили врача.

Чтобы как-то успокоить больного, врачам пришлось вызывать группу быстрого реагирования.

-Это была вынужденная мера, - рассказывает заместитель главного врача, Ольга Александровна Асауленко, которая и стала невольной заложницей этого пациента. -Он кричал, отказывался покидать кабинет, махал руками. Работать было совершенно невозможно. Поэтому пришлось нажать тревожную кнопку. Правда, еще до их появления он стал немного менее буйным. Конечно, у человека есть серьезные эмоциональные проблемы.

Позже к медицинским работникам пришел участковый. Его задача - провести с буяном "воспитательную работу".