Пробка на Глазковском мосту из-за ДТП образовалась в Иркутске 28 апреля утром. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 28 апреля утром оцениваются Яндексом в 7 баллов. Самые протяженные заторы образовались перед переправами через реку Ангара. Так, пробка на Глазковском мосту возникла из-за ДТП в правом ряду. Затор на улице Маяковского начинается практически от перекрестка с улицей Чайковского. Пробка перед Иркутным мостом начинается на улице Трактовой в районе станции «Военный городок».

Затруднено движение также перед Иннокентьевским мостом. Улица Олега Кошевого на картах расцвечена красным. Не просто этим утром заехать на Академический мост со стороны Синюшки, заторы на улицах Лермонтова, Фаворского, Мелентьева.

И как сообщает Яндекс, пробки в городе начнут снижаться не раньше, чем через час.

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