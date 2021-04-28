Сибиряк отсидел за убийство племянника, а после убил его мать в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области суд вынес наказание 57-летнему жителю Аларского района. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

- В суде установили, что в сентябре 2020 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в жилом частном доме в деревне Киркей Аларского района, поссорившись с сестрой начал ее избивать - нанес женщине множественные удары в область головы и тела, - говорят сотрудники региональной прокуратуры.

От полученных травм сестра скончалась на месте происшествия. Как выяснилось при расследовании, мужчина ранее уже был судим за убийство племянника, сына той самой погибшей сибирячки.

Накануне подсудимый услышал решение суда – восемь лет он проведет в колонии особого режима. После будет ограничен в свободе еще на год.

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