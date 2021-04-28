Игорь Кобзев сообщил о готовности Иркутской области к весенним паводкам и лесным пожарам

Министр МЧС России Евгений Зиничев провел в Иркутске совещание по готовности Сибири и Дальнего Востока к ЧС. Фото: правительство Иркутской области.

В Иркутске с рабочим визитом побывал министр МЧС России Евгений Зиничев. Под его руководством состоялось совещание по вопросам готовности Сибири и Дальнего Востока к сезону весенних паводков и лесных пожаров. На мероприятии присутствовали глава Минприроды России Александр Козлов, заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, губернатор Приангарья Игорь Кобзев, начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко и глава Забайкалья Александр Осипов.

- Доложил о состоянии дел в Иркутской области. На юге реки уже вскрылись. В западных районах процесс идет, заторов не зафиксировано, - сообщил Игорь Кобзев. - Мы заблаговременно подготовились, провели профилактические и надзорные мероприятия. Большое подспорье - постоянный авиамониторинг.

Подтопленных городов, поселков, объектов инфраструктуры в Иркутской области нет. Русла рек продолжают очищать. На все необходимые работы выделено около 10 миллионов рублей.

К сезону лесных пожаров регион также подготовлен. Техника для тушения тайги отремонтирована, специалисты - наготове. Особый противопожарный режим на юге Иркутской области планируют ввести 1 мая, на севере - 17 мая. Увы, в области уже произошло восемь пожаров, и все - по вине людей. Глава МЧС рассказал, что ответственность за нарушение противопожарной безопасности будет усилена.