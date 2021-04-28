Асфальтобетонную дорогу проложат до села Харанцы на Ольхоне. Фото: правительство Иркутской области

Вскоре грунтовый участок длиной пять километров станет современной автодорогой. На остров Ольхон уже доставили все необходимые материалы и технику, решен вопрос с расселением работников подрядной организации. Сейчас на подъезде к Хужиру начали устанавливать водопропускные трубы. Затем дорожники обработают земляное полотно, закатают асфальт, нанесут разметку и установят все необходимые знаки и ограждения. На работы уйдет два года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Дорога на острове Ольхон - это гравийная «гребёнка» длиной 40 километров до деревни Харанцы. Проезд по ней - настоящее испытание для местных жителей и десятков тысяч туристов. Привести дорогу в нормативное состояние ещё в 2017 году поручил Президент Владимир Путин. Долгое время сделать это было невозможно из-за жёсткого природоохранного законодательства. Но мы смогли сдвинуть проблему с мёртвой точки. Капитальный ремонт пяти километров - это первая ласточка, вслед за ними мы сделаем всю дорогу, - рассказали в правительстве региона.

В связи с тем, что остров Ольхон является частью Прибайкальского национального парка, участок для размещения тяжелой техники, десятков тысяч тонн материалов и городков для проживания специалистов был согласован с Министерством природных ресурсов Российской Федерации.

В следующем году планируется провести ремонт 29.6 километров пути от парома до подъезда к Хужиру. Затем пройдет реконструкция дороги до села Харанцы и паромных переправ.