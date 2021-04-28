3 миллиона перевел "лжебанкирам" житель Иркутской области, оформив 9 кредитов за 2 недели Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жертвой обмана стал 45-летниий житель Аларского района. В течение двух недель мужчине поступали звонки от "сотрудников банка". По "классической" схеме мошенники убедили жертву, что неизвестные оформили на его имя кредит и пытаются украсть средства со счетов. Затем с мужчиной связался псевдо-полицейский, попросив его строго действовать всем указаниям "банковских работников". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- После полученного согласия, потерпевшему ежедневно звонили лжебанкиры и убеждали взять кредиты в нескольких банках. Мужчина оформил займы на сумму более 3 миллионов рублей, которые перечислил на различные счета, - рассказали в ведомстве, - Звонки от аферистов прекратились только после того, как заявитель ответил, что у него больше нет денег.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Наказание за подобное преступление предусматривает лишение свободы до 10 лет.