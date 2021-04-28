136 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: Александр ГЛУЗ

28 апреля в Иркутской области официально подтвердилось 66070 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За сутки заболевание выявили у 136 человек. Из них лечатся в госпиталях 1187 пациентов. 2335 жителей Приангарья, 7 за последние сутки, не смогли справиться с инфекцией. 272 летальных случая произошли из-за сопутствующих COVID-19 заболеваний. За период пандемии в регионе выздоровело 64100 человек, 144 за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- По всем случаям регистрации новой коронавирусной инфекции определен круг контактных, с передачей их для медицинского наблюдения и лабораторного обследования, - сообщили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» продолжают проведение противоэпидемических мероприятий.

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