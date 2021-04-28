Заместитель мэра Братска Михаил Гарус ушел в отставку по собственному желанию. Фото : администрация города Братска

Заместитель мэра Братска по строительству и городскому хозяйству Михаил Гарус покидает свою должность по собственному желанию с 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.

- На посту заместителя мэра Михаил Гарус активно занимался реализацией национальных, региональных и муниципальных программ и проектов - «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Формирование комфортной городской среды», «Жилье-молодым» и других. Большое внимание уделял развитию муниципальных предприятий коммунальной сферы, газификации города, - сообщают в ведомстве.

Михаил Викторович Гарус вступил в должность 23 октября 2017 года. Прежде он руководил муниципальным предприятием «Дирекция городской инфраструктуры».