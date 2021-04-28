Кредит в 1.5 миллиона рублей взял сибиряк по указке мошенников Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель отдаленного поселка Тулунского района, поддавшись на уловки аферистов, приехал в Иркутск, чтобы взять кредит. После чего перевел больше 1 миллион 400 тысяч рублей лжебанкирам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Потерпевшему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что кто-то пытается получить на него имя займ. Для того, чтобы воспрепятствовать действиям мошенников, необходимо оформить кредит самостоятельно и перевести деньги на безопасный счет, - рассказали в ведомстве, - Через пару минут с ним связался якобы сотрудник МВД и рассказал, что в целях сохранения деталей операции по изобличению преступников в тайне, ему запрещается кому-либо об этом рассказывать, а по установленным в банковских отделениях камерам видеонаблюдения за его действиями будут наблюдать.

Житель Тулунского района, как и обещал, хранил информацию в тайне. Мужчина поехал в город и оформил в кредит почти 1.5 миллиона. Деньги он перечислил на указанные "сотрудниками банка" реквизиты.

На следующий день история повторилась. Лжебанкиры снова сообщили о попытке неизвестных взять на имя мужчины кредит. Позже, когда житель Тулунского района был уже в банке с целью оформить новый кредит, ему позвонил настоящий сотрудник. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.