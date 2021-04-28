"Слата" проанализировала стоимость социальной продуктовой корзины в Иркутске, Ангарске и Братске

Фото: ООО «Маяк»

Каждые три месяца "Слата" анализирует стоимость минимального набора из 33 продуктов, которые при расчетах использует Росстат. В первом квартале 2021 года продуктовая корзина в сети супермаркетов оказалась на 7% дешевле, чем установленная Иркутскстатом.

По данным Иркстата, с января по март 2021 года стоимость такого набора в Иркутске составила 4839,27 рубля, в Ангарске - 4724,96 рубля, в Братске - 5479,14 рубля.

В этот же период продуктовая корзина в "Слате" в Иркутске стоила 4528,80 рубля (93,58% к данным Иркутскстата) , в Ангарске - 4420,57 рубля (93,56%), в Братске - 4988,84 рубля (91,05%).

Фото: ООО «Маяк»

Так, в первом квартале подешевело пшено и минтай. Кроме того, торговая сеть сдерживает цены на социально значимые продукты - сахар, подсолнечное масло, молочку.

- Несмотря на сложившейся в России недостаток и, как следствие, сдерживание отгрузок от производителей сахара и масла растительного, нам удалось добиться бесперебойного обеспечения покупателей данным товаром, - рассказала руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - На основании соглашения цена на сахар в супермаркетах «Слата» – 50,59 руб. за кг, на масло подсолнечное рафинированное «Простой выбор» – 105,73 руб. за 0,87 л. Кроме того, сеть снижала цены на ряд молочных товаров за счет акций и управления запасами продукции. К примеру, снижения цены на творог удалось достигнуть по взаимной договоренности с поставщиком «Янта», и на сметану с компанией «Данон».