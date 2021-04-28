Паром на Ольхон начнет работу с 1 мая. Фото: Яна ЛИСИНА

Переправа на Ольхон откроется в начале майских праздников, сообщают речники. Первый пробный рейс запустили 27 апреля. До конца весны будет работать лишь один из трех паромов, «Дорожник». Он вмещает всего 50 человек и перевозит до 60 тонн веса, что почти вдвое меньше, чем «Ольхонские ворота» или «Семен Батагаев».

Попасть на остров с пристани поселка Сахюрта (МРС) можно будет ходить каждый час с 7.00 до 23.00, обратно – с 7.30 до 23.30.

Напомним, чтобы посетить Прибайкальский национальный парк, частью которого является и остров Ольхон, нужно платное разрешение - 150 рублей для гостей региона и 75 рублей для жителей Прибайкалья. Получить разрешение можно по электронной почте, в отделе туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» или в островном лесничестве в поселке Хужир, прямо на острове.