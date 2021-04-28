ЗС обеспечит мониторинг исполнения инициатив президента в Иркутской области

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Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области возьмут на контроль исполнение инициатив, озвученных в Послании президента России. Об этом заявил спикер ЗС региона Александр Ведерников, комментируя заседание Совета законодателей Федерального Собрания РФ, которое прошло 26-27 апреля в Санкт-Петербурге. Участие в работе Совета принял президент России Владимир Путин.

«Система оформления различных социальных выплат, пособий в целом отлажена. Однако прошу вас осуществлять и свой парламентский мониторинг буквально по каждой из предложенных мер и немедленно реагировать, если человек сталкивается с какими-то сложностями. Используйте, пожалуйста, весь арсенал депутатских, сенаторских полномочий, чтобы быстро разобраться и помочь каждому», – сказал Владимир Путин.

Александр Ведерников отметил, что одна из важнейших составляющих работы депутатов - мониторинг ситуации на местах, контроль за соблюдением законодательства.

«В Послании президент акцент сделал на социальной поддержке семей и детей. Нам необходимо обеспечить, чтобы необходимые льготы и помощь были доведены до всех в них нуждающихся, обеспечить законодательное сопровождение нововведений на уровне области», – подчеркнул Александр Ведерников.