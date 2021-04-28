За взятку полицейскому осудят жителя Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время патрулирования улиц Иркутска, сотрудников ГИБДД привлекла «Тойота Карина». Водителя остановили для проверки документов. 24-летнему мужчине грозило административное наказание за вождение неисправного автомобиля, и чтобы этого избежать, во время беседы с инспектором водитель попытался передать сотруднику полиции денежную взятку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Между тем, в текущем году подобные противозаконные действия пытались совершить 18 граждан. По каждому факту проводится проверка в соответствии с действующим законодательством, - сообщают в ведомстве.

За получение, а также дачу взятки не больше 10 тысяч рублей, предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или в размере трехмесячной зарплаты осужденного. Также обвиняемому могут назначить исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.