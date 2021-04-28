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Происшествия28 апреля 2021 14:06

За взятку полицейскому осудят жителя Иркутской области

24-летний водитель хотел избежать штрафа
Анастасия КУРЕНОВА
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За взятку полицейскому осудят жителя Иркутской области

За взятку полицейскому осудят жителя Иркутской области

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время патрулирования улиц Иркутска, сотрудников ГИБДД привлекла «Тойота Карина». Водителя остановили для проверки документов. 24-летнему мужчине грозило административное наказание за вождение неисправного автомобиля, и чтобы этого избежать, во время беседы с инспектором водитель попытался передать сотруднику полиции денежную взятку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Между тем, в текущем году подобные противозаконные действия пытались совершить 18 граждан. По каждому факту проводится проверка в соответствии с действующим законодательством, - сообщают в ведомстве.

За получение, а также дачу взятки не больше 10 тысяч рублей, предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или в размере трехмесячной зарплаты осужденного. Также обвиняемому могут назначить исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.

Криминал