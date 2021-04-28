Откуда лучше всего посмотреть первомайский салют в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обычно праздничные гуляния в столице Приангарья завершаются у воды: разноцветные огни запускают из Ангары, с баржи напротив Нижней Набережной. Из-за этого центр города стоит в пробках, а автомобилисты на Глазковском мосту тормозят, чтобы насладиться зрелищем.

- В этом году фейерверки отправят в небо от ледокола Ангара в микрорайоне Солнечный. Это произойдет первого мая в 21.30. Об этом на депутатских слушаниях в Думе города сообщил заместитель мэра Иркутска Виталий Барышников.

Откуда лучше наблюдать салют? Скорее всего, места с отличным обзором будут на набережной возле самого корабля-музея, или чуть выше, с автопарковки у дороги.

Салют будет виден и из других районов города, многим даже не придется выходить из дома. Помимо многоэтажек самого Солнечного, вид на шоу откроется с улицы Байкальской, из окон жилых комплексов Нижней Лисихи и ЖК «Приморье», с прогулочной зоны залива Якоби и из жилых комплексов возле него.