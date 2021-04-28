Эксперт рассказала, почему не стоит сравнивать рубль с долларом.

Переводить среднюю зарплату в доллары не совсем корректно, сообщает NEWS.ru со ссылкой на доцента базовой кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

При индексации заработной платы ориентируются не на курс доллара, а на рост цен. А курс доллара к рублю устанавливается из-за внешнеэкономических причин, поэтому сравнивать рубль и доллар не стоит, объяснил эксперт. Реальный рост зарплат можно считать другими способами, например, с помощью паритета покупательной способности.

- А можно сравнить страны по росту средней зарплаты и росту цен. В России с 2001 года по 2017 год средний заработок вырос в 26 раз, а цены - на 171,52%. За этот же период в США люди стали зарабатывать больше в 1,8 раза при росте цен на 34,99%. Так что можно отметить, что тенденции роста приблизительно одинаковые, — рассказала Людмила Иванова-Швец.

Эксперт привела и другой пример: число граждан, живущих за чертой бедности. В России это 11,1% в 2013 году и 13,3% в 2020-м, В США — 14,5% и 16,7% соответственно.

Если рассматривать только отечественный рынок, видно, что растут и цены, и зарплаты, однако глядя «из-за границы», можно заметить, что падение курса рубля снизило нашу покупательную способность. Компании, которые покупают сырьё и материалы за рубежом, также ощущают рост цен.