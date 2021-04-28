Эксперты рассказали, когда подешевеют продукты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Розничным магазинам придется вернуть ценники на прежний уровень, если люди будут не в состоянии покупать подорожавшие товары, сообщает NEWS.ru со ссылкой на доктора экономических наук Сергея Смирнова. Снижение потребительской способности россиян приведет к удешевлению продуктов питания.

- Цены начнут падать тогда, когда розница не сможет продавать их по повышенным ценам. То есть, платежеспособность населения снизится, уже снижается, поэтому задирать цены им не выгодно, - рассказал Сергей Смирнов.

Фрукты и овощи могут традиционно подешеветь летом, кроме того, могут упасть и цены на яйца после Пасхи.

- Мы на пороге летнего сезона. Я так всё-таки подозреваю, что часть продуктов, в первую очередь фрукты и овощи, несколько снизятся. По яйцам меня в этом году поразил достаточно большой рост цен, обычно перед Пасхой это действительно происходит, но потом эти цены опустятся на тот же самый уровень, — подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, на стоимость продуктов могут влиять не только экономические, но и геополитические факторы — стабилизация обстановки на мировой арене может положительно сказаться на ценах.

При этом минсельхоз все же прогнозирует рост цен в пределах инфляции.