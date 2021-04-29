Погода в Иркутске: 29 апреля синоптики предупреждают о дожде Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 29 апреля ветреная и дождливая. Сотрудники Иркутского Гидрометцентра говорят, что днем будет облачно, но с прояснениями.

- В Иркутске 29 апреля возможен небольшой дождь, - отмечают синоптики. – Ветер в областном центре сменит свое направление сегодня на северо-западный, скорость воздушных потоков 6-11 м/с.

Воздух в столице Приангарья днем прогреется до +8 градусов. По данным Яндекса, в городе в четверг атмосферное давление в норме – 716 миллиметров ртутного столба.

Что касается прогноза метеорологов по области, то в регионе обещают небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер в основном 2-7 м/с, но возможны порывы до 13, местами 18 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +8…+13, в низинах +3…-2.

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