В Органном зале Иркутска 1 мая будут играть концерт "Страшно смешно" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Саксофонист Андрей Гедеон и органист Дечебал Григоруцэ уже не первый раз порадуют иркутян совместным выступлением. Если вы никогда не слышали, как сливаются в унисон звуки органа и саксофона – упускать такую возможность не стоит. Тем более, что программу для 1 мая музыканты выбрали нетривиальную.

- Великие классики прошлого создали немало пугающей музыки: будь то апокалиптические сцены из духовных произведений Иоганна Баха или таинственно-жутковатые образы всевозможных гномов, троллей, русалок и лесных царей, столь любимые композиторами-романтиками. Рок-музыка и вовсе немыслима без хоррора! – отмечают в филармонии. - Но нельзя жить в страхе и во все времена лучшим средством его преодоления был смех!

Артисты обещают, что вызывать улыбку у слушателей в этот вечер они намерены чаще, чем запугивать их леденящими душу звуками. Прозвучат произведения Грига, Россини, Дунавевского, Уэббера и других композиторов.

ГДЕ И КОГДА

Органный зал, ул. Сухэ-Батора, 1

1 мая, 19.00

Цена билета: 500-600 руб.