Житель Братска выплатил ущерб от ДТП, когда арестовали его машину Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Судебные приставы Братска взыскали с мужчины виновного в ДТП и нанесшего ущерб автомобилю сибирячки 80 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСПП РФ по Иркутской области.

- Водителем автомобиля допустил столкновение с машиной гражданки: пострадавшая сторона обратилась в страховую компанию с заявлением о возмещении причиненного ущерба, но ей было отказано по причине отсутствия у виновника ДТП страхового полиса, - отмечают специалисты.

Возместить ущерб из своих средств добровольно мужчина отказался. Автоледи обратилась в суд. Закон встал на сторону сибирячки, судья вынес постановление взыскать ущерб с жителя Братска. Однако и после этого должник не выплатил нужной суммы пострадавшей.

- Поэтому было вынесено постановление об ограничении должника в праве выезда за границу, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – После этого гражданин явился на прием к судебному приставу сам, потому что собирался приобрести путевку за рубеж. Он хотел снять ограничение на выезд.

Братчанину разъяснили, что не могут снять его, пока он не выплатит ущерб, причиненный в результате ДТП, где он был виновником. Кроме того, специалисты выяснили, что на прием к приставам мужчина приехал на своем авто - Toyota Auris, 2007 года выпуска. Сотрудники УФСПП тут же описали его и арестовали. Не желая становиться пешеходом, сибиряк перевел средства владелице поврежденной машины.

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