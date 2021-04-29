Спектакль-прогулка "В движении стихий" пройдет на острове Конный 5 мая в Иркутске. Фото: предоставлено Театром кукол "Аистенок"

Аудиоспектакль на острове Конный – отличный повод провести выходной на свежем воздухе

Спектакль «В движении стихий» от театра кукол «Аистенок» - как способ вырваться из повседневной рутины и получить отличное настроение. Он проходит в формате прогулки. Такое в Иркутске в новинку. Главными героями в постановке выступают стихии – Земля, Вода, Воздух и Огонь.

Стоит отметить, что зрителям придется активно включаться в происходящее, так как для них придуманы интересные поручения по ходу действия.

- В спектакле есть элементы психологического тренинга – участникам предстоит выполнять простые и увлекательные задания, подготовленные авторами спектакля совместно с психологом, - отмечают в Иркутском областном кукольном театре.

Спектакль начинается недалеко от входа на Детскую железную дорогу. Всем решившим присоединиться раздаются сумки с необходимым для спектакля набором – наушниками (ведь спектакль в аудиоформате) и предметами, необходимыми для выполнения заданий.

ГДЕ И КОГДА

Остров Конный

5 мая, 19.00

Цена билета: 500 руб.