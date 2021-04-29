Житель Иркутской области сжигал мусор и едва не спалил свою усадьбу Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Житель посёлка Усть-Ордынского сжигал мусор, ветром искры разнесло по всему участку. Сначала загорелась сухая трава, затем огонь распространился на деревянную стайку и кровлю других построек. Мужчина пытался потушить пожар самостоятельно, но получил ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В 16:35 на телефон «101» поступило сообщение о пожаре на улице Комарова в посёлке Усть-Ордынском. К месту пожара выехали два пожарных расчёта, - рассказали в ведомстве, - На момент прибытия первого подразделения огнем были охвачены кровли надворных построек. На месте находился хозяин с ожогами рук. Пострадавший был госпитализирован. В 16.47 пожар был потушен. Огнём повреждены надворные постройки на площади 32 квадратных метра.

Спустя 10 минут спасателям удалось потушить пожар. По факту происшествия проводится расследование.

За последнюю неделю за самовольный отжиг сухой травы на придомовых участках к административной ответственности привлекли 12 человек. За сжигание мусора и разведение открытого огня полагается штраф в размере до 1 тысячи рублей. С началом особого противопожарного режима, который будет введён на территории Приангарья с 1 мая, размеры штрафов будут увеличены вдвое.