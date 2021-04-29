Спасатели взорвали лед на Нижней Тунгуске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели совместно с авиацией МЧС вскрыли лед на реке Нижняя Тунгуска в Катангском районе с помощью взрывчатки. Работы проводили в 15 километрах ниже села Преображенка, на затороопасном участке. Площадь рыхления составила 8 тысяч квадратных метров. Это минимизирует риск подтопления территорий во время таяния льда. Сегодня паводковая обстановка в районе стабильная.

- По состоянию на 29 апреля на территории Иркутской области паводковая обстановка стабильная, уровни воды на реках ниже критических отметок. На реках западных и верхнеленских районов наблюдается разрушение ледового покрова, - сообщают в ведомстве, - В 12-ти районах: Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском, Зиминском, Заларинском, Качугском, Жигаловском, Усть-Кутском, Киренском, Катангском, Казачинско-Ленском – дежурят спасатели. В составе межведомственных рабочих групп 183 человека, 49 единиц техники, 34 плавсредства, 2 беспилотных летательных аппарата и вертолет Ми-8 МЧС России.

Мониторинг гидрологической обстановки ведется круглосуточно. В терртиориях ежедневно проводятся совещания межведомсвенного оперативного штаба по контролю прохождения паводка с привлечением глав населенных пунктов.