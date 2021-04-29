Лекарствами и алкоголем чаще всего отравляются жители Иркутской области в 2021 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала 2021 года в Иркутской области зарегистрировано 599 случаев острых отравлений химическими веществами, что на 26,8% ниже аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Основными причинами острых отравлений среди населения Иркутской области явились отравления лекарственными препаратами (195 случаев), спиртосодержащей продукцией (106 случаев). Отравления наркотиками составили 24 случая, прочие отравления – 274 случая, - рассказали в ведомстве.

В сравнении с этим же периодом 2020 года количество отравлений среди жители Иркутской области снизилось по всем группам. В этом году алкоголь становится причиной острых недомоганий реже на 49,3%, наркотические вещества - на 44,2%, лекарства - на 17,4%.

Если говорить об отравлениях спиртосодержащей продукцией, то наибольшее количество случаев произошло из-за чрезмерного употребления – 59,4%, это 63 отравления, в том числе 16 с летальным исходом.

В статистике с отравлениями лекарственными препаратами чаще всего фигурируют противосудорожные, седативные, снотворные и противопаркинсонические средства. Они становились причинной госпитализации чаще других лекарств - 38 случаев. Их доля составляет 19,5%. 21 человек отравился психотропными веществами - это 10,8% от общего показателя, Остальные 34,9 %, это 68 случаев острого отравления лекарствами, приходятся на неуточненные преппараты.