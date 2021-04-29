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Происшествия29 апреля 2021 9:01

Житель Иркутской области разбился на аэролодке на Байкале

Проводится доследственная проверка
Анастасия КУРЕНОВА
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Житель Иркутской области разбился на аэролодке на Байкале

Житель Иркутской области разбился на аэролодке на Байкале

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня проводится доследственная проверка по факту гибели жителя Иркутской области в Чивыркуйском заливе в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного Комитета России.

- По предварительной версии следствия, вечером 28 апреля управлявший аэролодкой «Ангара» мужчина, следуя со стороны острова Ольхон по ледовому покрытию Байкала, примерно в 70 километрах от поселка Баргузин допустил столкновение с ледяным торосом, после чего судно на воздушной подушке перевернулось, - сообщают в ведомстве.

В результате случившегося один из мужчин, находившихся в аэролодке, получил несовместимые с жизнью травмы.

На месте работает следственно-оперативная группа из числа следователей и сотрудников транспортной полиции. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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