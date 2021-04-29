Завершены поиски двух мужчин в Тайге под Тайшетом Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Тайшетском районе спасателям удалось найти двух мужчин, которые ушли по реке Тагул на аэролодке. Жители Шелехова планировали добраться до зимовья, располагающегося в 240 километрах от населенного пункта Георгиевка. 2 дня родственники безуспешно пытались выйти с мужчинами на связь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Группа спасателей в составе трех человек на аэроглиссере незамедлительно выдвинулась в район поиска. В первый день от деревни Георгиевка было обследовано 100 километров вверх по течению горной реки Тагул, осмотрены все её рукава и притоки. На вторые сутки, пройдя порядка 50 километров, спасатели обнаружили на берегу неисправную аэролодку. Мужчины ожидали помощи неподалеку в зимовье. Их в удовлетворительном состоянии эвакуировали из труднодоступной местности, - сообщили в ведомстве.

Также МЧС напоминает, передвижение по рекам во время ледохода из-за многочисленных торосов, узких порогов и участков с быстрым течением крайне опасно. А отсутствие мобильной связи затрудняет поиск и прибытие спасателей.