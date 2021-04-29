Рейд по задержанию пьяных водителей пройдет в Иркутской области с 30 апреля по 2 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 30 апреля по 2 мая сотрудники ГИБДД проведут в Иркутской области сплошные проверки автомобилей, чтобы выявить нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Иркутской области.

- Госавтоинспекция информирует, что с начала текущего года на дорогах Приангарья произошло 82 дорожно-транспортных происшествия, в которых водители находились за рулем в состоянии опьянения или отказались проходить медицинское освидетельствование. В данных происшествиях погибли 22 человека и 120 получили травмы различной степени тяжести, - сообщают в ведомстве.

С начала года сотрудниками ГИБДД задержано более 4700 водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Повторно сели пьяными за руль 929 автомобилистов.

Напомним, за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет.