Первый пункт вакцинации от Сovid-19 в торговом центре открылся в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Пункт вакцинации начал принимать всех желающих в МТЦ "Новый" в Иркутске. Поставить прививку можно без предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- В торговом центре соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, вакцинацию проводят врачи ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1», рассказали в ведомстве.

Перед тем, как поставить прививку, проводится обязательный осмотр. А после введения вакцины медработники пункта будут наблюдать за самочувствием пациента. Весь процесс длится 40 минут. Так как вакцинация подразумевает два этапа, в день первой прививки пациент и врач выбирают дату для второй.

Пункт вакцинации в торговом центре «Новый» работает по следующему расписанию:

29.04 – 14.00-18.00

30.04 – 14.00-18.00

1.05 – Выходной день

2.05 – Выходной день

3.05 – 12.00-17.00

4.05 – 14.00-18.00

6.05 – 14.00-18.00

7.05 – 14.00-18.00

8.05 – Выходной день

9.05 – Выходной день

10.05 – 12.00-17.00