Погода в Иркутске: 30 апреля в городе до +12 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 30 апреля ожидается с переменной облачностью. Осадков синоптики не обещают. Ветер в областном центре дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- Днем воздух в Иркутске прогреется до +10…+12 градусов, - отмечают метеорологи.

По данным Яндекса, в столице Приангарья 30 апреля атмосферное давление в норме – составляет 723 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону: в Иркутской области сегодня прольют дожди с мокрым снегом. В Чунском, Тайшетском, Нижнеудинском районах возможны грозы. Ветер 2-7 м/с с порывами до 14 м/с. Столбики уличных термометров покажут днем +9…+14, если небо затянут облака выше, то не выше +7.

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