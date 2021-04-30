62-летний водитель из Усолья-Сибирского перевел мошенникам больше миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снова лжебанкиры обманули одного из жителей Иркутской области. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Иркутской области.

- Мужчине в Усольском районе позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что якобы на имя заявителя оформлен кредит на 700 тысяч рублей, - рассказывают полицейские. – Мужчина доверился «сотруднику безопасности банка» и начал действовать по его указке.

Усольчанин взял кредит на 700 рублей и в течение нескольких дней переводил средства на 26 разных телефонных номеров. Всего было около 50 перечислений. Для пущей убедительности 62-летнему водителю позвонил также якобы сотрудник полиции, успокоил мужчину, что все под контролем, проводится «операция по поимке мошенников».

И в ходе спецоперации сибиряку нужно взять кредит еще на 490 тысяч рублей. Эту сумму житель Иркутской области также перевел на телефонные номера и только спустя сутки понял, что стал жертвой обмана. Обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Настоящие банковские специалисты не будут предлагать снимать деньги и куда-то их перечислять, - предостерегают в региональном МВД. – Такие просьбы исходят только от мошенников.

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