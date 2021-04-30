Сеть супермаркетов «Слата» запустила акцию «Счастливый май»

Фото: ООО Маяк
Сеть супермаркетов «Слата» устраивает праздник для постоянных клиентов – покупая товары в магазине с использованием ФрешКарты, можно стать одним из 600 победителей и выиграть 100 тысяч бонусов!
- С 1 по 31 мая 2021 года «Слата» запускает акцию «Счастливый май», - рассказала руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Совершайте покупки в «Слате» на сумму от 500 рублей с использованием ФрешКарты и участвуйте в розыгрыше призов.
Программа лояльности с использованием ФрешКарты действует в торговой сети с 2016 года. Обладателю карты предоставляется право получать и накапливать бонусы за каждую покупку, а затем тратить их на покупки в сети супермакетов. А с декабря прошлого года в «Слате» можно купить новую ФрешКарту Лайт.
Общий призовой фонд Акции - 300 тысяч бонусов. Главный приз – 100 тысяч бонусов на ФрешКарту, а также:
100 бонусов на ФрешКарту – 500 призов
500 бонусов на ФрешКарту – 80 призов
1000 бонусов на ФрешКарту – 30 призов
30 000 бонусов на ФрешКарту – 1 приз
50 000 бонусов на ФрешКарту – 1 приз
Полные условия акции читайте на сайте компании.