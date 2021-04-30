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Общество30 апреля 2021 12:03

Иркутянка вернула пенсионеру потерянные 38 тысяч рублей

Она случайно нашла деньги на улице Партизанская
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Светлана Курылева, которая вернула деньги пенсионеру

Светлана Курылева, которая вернула деньги пенсионеру

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Документы и лежащие на земле 38 тысяч рублей наличными, жительница Иркутска Светлана Курылева нашла, когда проходила по улице Партизанская. Женщина не стала забирать деньги себе, а отправилась с ними и найденным паспортом в ближайший отдел полиции. Сыщикам найти владельца труда не составило. Оказалось, что деньги и документы потерял 64-летний пенсионер, который является инвалидом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Через час полицейские вернули пенсионеру потерянное имущество, - отметили в ведомстве. - Мужчина поблагодарил полицейских и бдительную Светлану Курылеву за неравнодушие.

Теперь полицейские планируют поощрить Светлану за ее неравнодушие. Кроме этого, в МВД напоминают, что если вы нашли чью-то вещь или деньги, вы обязаны вернуть потерянное владельцу, либо передать на хранение в полицию.