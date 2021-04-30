Любитель ездить за рулем пьяным из Иркутской области отправился в колонию на 10 месяцев Фото: Мария АНАНОВА

В Слюдянском районе за решетку отправится 30-летний житель Байкальска, который очень любит ездить за рулем пьяным. В октябре 2020 года он, разгоряченный алкоголем, устроил гонки с полицейскими. Инспекторам ГИБДД пришлось стрелять по колесам авто пьяного лихача, чтобы он не совершил крупную аварию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Выяснилось, что нарушитель ранее уже не раз попадался пьяным за рулем, - рассказали в ведомстве. - На момент задержания мужчина уже был лишен водительских прав на три года и был приговорен к 300 часам общественных работ.

Теперь лихача ждет более серьезное наказание. Суд приговорил его к 10 месяцам заключения. Отбывать свой срок он будет в колонии-поселении. Также его лишили водительского удостоверения на три года.

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