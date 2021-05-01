В туалет - по графику. Каждый пятый иркутянин стесняется "отлучаться" на работе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Размышляя о том, чтобы найти работу, "где больше платят", нельзя обходить и деликатный вопрос. О котором не каждый офисный сотрудник, который трудится в хороших условиях, сообразит. Однако. Каждый пятый житель Иркутска стесняется ходить в туалет(!!!) на работе. Эти данные приводит исследовательский центр Зарплаты.ру.

- По данным анонимного онлайн-опроса, который был проведен компанией 23-27 апреля, 21% респондентов испытывают дискомфорт при необходимости удовлетворения естественных нужд в течение рабочего дня, - уточняют аналитики. - При этом 18% опрошенных предпочитают перетерпеть позыв, 27% ждут подходящего момента, когда коллеги покинут туалетную комнату, 8% никогда не ходят в туалет на работе. Женщины более стыдливы, чем мужчины – 63% против 37% соответственно.

Причины разные. От того, что кабинок мало и они постоянно заняты, а внутри нет освежителя воздуха и бумаги( об этом говорит примерно треть опрошенных), до невозможности закрыть дверь - 16%.

- Еще 5% опрошенных признались, что для удовлетворения естественных потребностей им приходится ходить в соседнее здание или корпус, а 4% вообще не имеют туалета на рабочем месте, - продолжают специалисты.

Скорее всего, такие проблемы могут возникнуть у работников самых разных отдельно стоящих павильонов, отдаленных рынков.

Кроме того, 7% респондентов рассказали, что начальство следит за отлучками сотрудников, устанавливая лимит на количество посещений туалета и угрожая штрафами. Последнее, конечно, нонсенс.