Еще 125 человек заразилось коронавирусом в Иркутской области на 1 мая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число официально подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Иркутской области на 1 мая 2021 года выросло на 125. Всего заразилось коронавирусной инфекцией 66 тысяч 460 жителей региона. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в Приангарье. Вот более точные данные.

-За минувшие сутки на 1 мая госпитализировано 1160 пациентов с COVID-19, уточняют в оперативном штабе. - В целом количество находящихся на лечении в коронавирусных стационарах уменьшилось на 32 человека. За прошедшие сутки выздоровело еще 154 жителя региона, а общее количество тех, кто преодолел болезнь, выросло до 64 тысяч 536.

К сожалению, инфекция весьма сложная и непредсказуемая. Потерь, несмотря на все усилия медицинских работников, избежать не удается. За минувшие сутки мы потеряли еще 8 человек, общее число жертв вируса увеличилось до 2357.