За попытку дать взятку полицейскому пассажир снят с поезда в Братске и может получить срок. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Вынужденную остановку в Братске сделал пассажир поезда «Тайшет-Нерюнгри» после того, как попытался предложить деньги полицейскому. Тысячной купюрой он хотел замять дело за пьянку в пути. Но в реальности может получить срок. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Сотрудники Братского линейного отдела МВД России на транспорте, при сопровождении пассажирского поезда № 376, установили 39-летнего ранее судимого жителя Омской области, распивающего алкоголь в вагоне, - сообщает подробности ведомство. -Чтобы избежать ответственности, мужчина попытался подкупить полицейских, предложив взятку в размере 1000 рублей.

За покушение на мелкое взяточничество, а именно на это потянет в суде такой поступок, ранее уже побывавший в местах не столь отдаленных мужчина рискует отправиться туда вновь на срок до года.