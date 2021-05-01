Водитель грузовика «Мерседес Бенц» сбил пешехода под Тулуном и скрылся

Водитель грузовика «Мерседес Бенс» сбил пешехода под Тулуном и скрылся. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Я поздно его увидел и не успел затормозить. " Так объясняет обстоятельства ДТП водитель грузового самосвала «Мерседес Бенц», который накануне на трассе Р-255 «Сибирь» под Тулуном насмерть сбил 56-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Трагический инцидент произошел вчера около 10 часов вечера на автодороге Р-255 «Сибирь», - сообщают в пресс-службе ведомства. - Неустановленный водитель допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. С места аварии автомобилист скрылся.

Впрочем, скрываться долго ему не пришлось. Вычислить машину на трассе смогли быстро и 38-летнего водителя доставили в отдел полиции. Бегство с места ДТП он объяснил тем, что испугался. Вероятнее всего, это правда. Но придется ответить. А вот в причинах произошедшего на дороге еще предстоит разобраться.