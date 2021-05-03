Первого нарушителя противопожарного режима оштрафовали в Нижнеудинске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Несмотря на предостережения соседей житель Нижнеудинска сжигал на участке сухую траву. Риск возникновения пожара создавал порывистый ветер. Мужчину привлекли к ответственности, он стал первым нарушителем особого противопожарного режима в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Днем 1 мая от встревоженных жителей Нижнеудинска в дежурную часть поступило сообщение о том, что их сосед в огороде сжигает сухую траву и мусор, а сильный ветер разносит искры в сторону надворных построек. На их просьбы потушить огонь мужчина отмахивался и продолжал подкидывать в костёр горючий мусор. В составе патрульной группы сотрудники надзорной деятельности выехали на место. В ходе проверки информация подтвердилась, - рассказал главный государственный инспектор Нижнеудинского района по пожарному надзору Юрий Трунев.

Мужчина потушил огонь только после прибытия сотрудников МЧС. С нарушителем провели профилактическую беседу и составили протокол. Несмотря на то, что именно соседи помогли предотвратить возможную трагедию, житель Нижнеудинска продолжал вести себя в их сторону агрессивно.

Рейды по выявлению нарушителей противопожарного режима проводятся ежедневно, в том числе и в выходные дни. В Приангарье работает более 400 патрульных групп - 1200 человек.