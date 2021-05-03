Предприятие-фантом из Иркутской области распространяло опасное молоко в другие регионы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области поступило огромное количество жалоб на качество молочных продуктов, производитель которых находился в Иркутской области. Сначала в ведомстве хотели привлечь к ответственности предпринимателя, зарегистрированного как ИП, однако по указанному адресу сотрудники производство не нашли. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Проведено расследование, в ходе которого установлено, что по указанному в маркировке адресу и в целом на территории Эхирит-Булагатского района деятельность по производству молочной продукции именно этого ИП не осуществляет. Более того, указанный адрес не существует, - сообщают в ведомстве.

Сообщение о призрачном производителе молочных продуктов передано в полицию и Следственный комитет по Иркутской области. Принимается решение о возбуждении уголовного дела по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья и жизни потребителей".

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области просит предпринимателей сообщать, если на полках магазинов снова появится молочный фальсификат иркутского производителя.