50 протоколов за сутки составили полицейские во время рейда в Иркутске

50 протоколов за сутки составили полицейские Иркутска во время рейда Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В прошлую пятницу на дорогах областного центра полиция проводила массовую профилактическую проверку машин. Сотрудники ГИБДД выявляли водителей, которые незаконно перевозят огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотические средства, а также алкогольную контрафактную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В рамках операции полицейские составили порядка 50 административных протоколов в отношении автомобилистов, совершивших различного рода правонарушения. Сотрудники полиции выявили 6 водителей, лишенных права управления транспортным средством, многочисленные нарушения светопропускаемости автомобильных стекол, факты перевозки пассажиров без лицензии, алкогольной продукции без сопроводительных документов, - сообщили в ведомстве.

В полиции также рассказали, что подобные рейды будут проводиться постоянно.

Так с 30 апреля по 2 мая на улицах Иркутской области прошла сплошная проверка автомобилей, чтобы выявить нетрезвых водителей.