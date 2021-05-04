Хоккеист из Ангарска Владимир Грудинин сыграет в полуфинале юношеского чемпионата мира в США. Фото: Федерация хоккея России.

Ангарский хоккеист Владимир Грудинин в составе сборной России сыграет в полуфинале юношеского чемпионата мира, который проходит в США. Это стало известно после того, как наша национальная команда в четвертьфинале турнира обыграла сборную Белоруссии со счетом 5:2. Владимир Грудинин в этой встрече играл в первом звене, но отметиться результативными действиями не смог. Об этом сообщили в пресс-службе федерации хоккея России.

Напомним, до этого, 17-летний Владимир Грудинин отметился двумя голевыми передачами в стартовом матче турнира против США. Тогда наши парни одержали фантастическую победу со счетом 7:6. После этого ангарчанин сделал голевую передачу в игре против Германии и ещё один результативный пас на счету Владимира в игре против Чехии.

В полуфинале чемпионата мира Россия сыграет с Финляндией. Встреча состоится 6 мая.

Напомним, что хоккеем Владимир Грудинин начал заниматься в составе ангарской команды «Ермак-2003». Пять раз выигрывал региональное первенство Сибири и Дальнего Востока.. Сейчас Владимир играет в Молодежной хоккейной лиги за клуб «Красная Армия».