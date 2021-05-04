Четырехлетняя девочка выпала с балкона на четвертом этаже в Саянске

Четырехлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже дома в Саянске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 2 мая, четырехлетняя девочка упала с балкона на четвертом этаже жилого дома в Саянске. Малышка выжила, сейчас она находится в больнице. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

- Предварительно, многодетная мать и отчим на некоторое время оставили ребенка без присмотра, - рассказали полицейские. - Дочь вышла на балкон, встала на стул и, потеряв равновесие, сорвалась вниз.

Проводится проверка. С начала 2021 года это уже четвертое подобное ЧП в регионе. В прошлом году из окон в Приангарье выпали 32 ребенка, один из них погиб.

Родителей просят быть настороже: не оставлять детей дома одних, закрывать окна и балконы, и убирать от них предметы и мебель, по которым малыши могут сами забраться наверх.