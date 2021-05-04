Театры в Иркутске подготовили праздничные концерты и спектакли к 9 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К 9 мая в театрах Иркутска подготовили праздничную программу. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Так, в драмтеатре имени Н.П. Охлопкова артисты с 1 по 9 мая читают письма и рассказы с фронта. Их можно послушать, не выходя из дома, - на сайте и в соцсетях театра. А насладиться военными песнями в живую приглашают с 6 по 9 мая - в эти дни состоится традиционный концерт ко Дню Победы.

В музтеатре имени Н.М. Загурского устроят виртуальный концерт «Поклонимся великим тем годам» и 9 мая выложат его на YouTube-канале, а артисты балета и воспитанники детской балетной студии исполнят вальс под эту песню. Полюбоваться им можно будет в соцсетях театра.

В театре кукол «Аистенок» в День Победы состоится спектакль под названием «Возвращайся». Главный герой... аистенок, который летит над страной и видит войну и жизнь людей.

Театр юного зрителя имени А. Вампилова 8 мая выступит со спектаклем «Живи и помни».

Ну а Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина накануне Дня Победы отправится на гастроли с военной постановкой «Не покидай меня» по пьесе Алексея Дударева. Спектакль увидят в Черемхово, а также в поселках Залари, Михайловка.