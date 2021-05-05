Пьяного лихача из Иркутска отправили под арест на трое суток Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водителя Тойоты Марк II, который нарушил правила дорожного движения, инспекторы ГИБДД заметили, когда дежурили в Октябрьском районе города. Полицейские попытались остановить нарушителя, однако водитель японского авто нажал на педаль газа и попытался скрыться. Инспекторы бросились в погоню. Уходя от преследования, лихач совершал опасные маневры, проехал на запрещающий сигнал светофора и задел другой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Блокировать лихача удалось на улице Ржанова, - отметили в ведомстве. - За рулем оказался 31-летний местный житель, которого ранее не раз штрафовали за езду в нетрезвом виде. А в 2017 году его лишили водительских прав. Процедура медицинского освидетельствования показала, что в этот раз он вновь сел за руль пьяным.

Против нарушителя составили сразу несколько протоколов. Но одними штрафами он не отделается. Кроме этого, суд назначил ему трое суток ареста. Его машину поставили на штрафстоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские еще раз призывают автомобилистов не садиться за руль пьяными. Это опасно для жизни!