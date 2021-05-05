Игорь Кобзев посетил учреждения культуры в Тулунском районе

Культурно-досуговый центр в селе Мугун Тулунского района также нуждается в капремонте. Фото: правительство Иркутской области.

В селах Иркутской области должны быть все условия, чтобы там охотно оставались работать молодые специалисты. Поэтому во время рабочей поездки в Тулунский район 4 мая губернатор региона Игорь Кобзев обратил особое внимание на состояние соцобъектов. Так, он посетил культурно-досуговый центр в селе Шерагул, для которого сейчас готовится проект капремонта.

- Мы будем рассматривать этот центр как точку роста, точку притяжения для жителей села. Здесь и дошкольное образование, и спортивное сооружение, сегодня это удобно для всех, - сказал Игорь Кобзев, поручив выяснить, возможно ли начать капитальный ремонт уже в 2022 году.

Затем глава региона осмотрел дом культуры в селе Мугун. Это арендуемое здание, оно также нуждается в капремонте, но у собственника нет денег. Поэтому рассматривается возможность выкупить помещений, чтобы в дальнейшем ДК мог участвовать в областных и федеральных программах. Решение будет принято в августе.

Кроме того, Игорь Кобзев проверил, как идет капремонт детсада в селе Алгатуй - в этом финансово помогает компания «ВостСибУголь». Возможно, крупные организации удастся привлечь и для ремонта здания школы в селе Едогон - это учреждение, к слову, выигрывает в различных областных и всероссийских конкурсах, а в прошлом году даже получило статус региональной инновационной площадки.