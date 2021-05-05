5,8 млн рублей выделено из областного бюджета на разработку проекта реконструкции водозабора в селе Алгатуй. Фото: правительство Иркутской области.

Обеспечить местных жителей чистой питьевой водой - одна из важнейших задач для села Алгатуй Тулунского района. Во время рабочей поездки губернатор Иркутской области Игорь Кобзев осмотрел местную коммунальную инфраструктуру. Водозабор в селе необходимо оборудовать системами механической, химической и бактериологической очистки, а водопроводные сети – заменять и реконструировать.

На разработку проекта реконструкции водозабора (а это четыре скважины и сдвоенная накопительная емкость) в этом году из областного бюджета уже выделили 5,8 млн рублей. В дальнейшем планируется войти в федеральный проект «Чистая вода» - глава региона поручил подготовить заявку.

Кроме того, решается вопрос с блочно-модульной котельной, которая отапливает село с 2016 года. У муниципального предприятия накопились долги за уголь и по налогам.

- Чтобы не уйти в процедуру банкротства, нужно, конечно, рассмотреть вариант концессионного соглашения, - отметил Игорь Кобзев. - Мы включились в эту работу и поможем, чтобы сюда зашел концессионер, который будет обслуживать котельную и ремонтировать теплосети.

Еще один важный момент - необходимо обследовать внутриквартальные коммунальные сети в селе Алгатуй и промыть их. Это поможет снизить потери теплоэнергии по пути от котельной в дома местных жителей.