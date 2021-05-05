В Байкальске начали благоустраивать центр города. Фото: правительство Иркутской области.

Долгожданная новость для жителей Байкальска - его центр начали реконструировать. Проект носит красивое название «Байкальск – город для жизни на берегу Байкала». В прошлом году он победил на IV Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Планируемая стоимость работ - почти 88,5 млн рублей, - сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Завершить планируется к началу октября.

Итак, в Байкальске создадут новое городское пространство, которое объединит две главные площади - центральную и торговую. На центральной появится сцена и деревянный амфитеатр, чтобы там было удобно проводить праздники и отдыхать. Для туристов создадут маршрут «Волна Байкала»: по асфальту протянется линия, двигаясь по которой, можно увидеть скульптуры и стенды с информацией. Здесь же появится кафе, скейтпарк, площадки для танцев и занятий спортом. А на торговом пространстве, где продаются уникальные сибирские продукты, кроме павильонов и рыночных рядов теперь появятся зоны отдыха. Территория станет визитной карточкой Байкальска.

Кроме Байкальска, в конкурсе победили еще четыре проекта по благоустройству из Иркутской области - в Нижнеудинске, Тайшете, Киренске и Усолье-Сибирском. Территории преобразятся к концу этого года.

Напомним, что до 30 мая жители Приангарья могут выбрать скверы, парки, дворы и другие пространства, которые обновят в 2022 году. Голосование проходит на онлайн-платформе.