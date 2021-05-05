Уже 4833 заявки поступило от жителей Иркутской области на участие в Бессмертном полку онлайн

Уже 4833 заявки поступило от жителей Иркутской области на участие в Бессмертном полку. Пока - онлайн. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уже почти пять тысяч заявок подали иркутяне на участие в Бессмертном полку, который, напомним, в этом году, как и в прошедшем, состоится онлайн. Чем ближе к дате, тем больше и фотографий появляется на сайте полка.

- Трансляция онлайн-шествия начнется в каждом регионе России 9 мая в 15.00 по местному времени, - напоминает пресс-служба правительства Иркутской области. - Жители увидят фотографии своих земляков –участников Великой Отечественной войны на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях, на телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру.

Напомним, чтобы подать заявку, надо поторопиться. У вас в запасе всего двое суток. Подать заявку на участие можно до 7 мая на сайте «Бессмертный полк онлайн» в личном кабинете, через социальные сети ВК и Одноклассники или на сайте «Банк памяти»

Есть еще одна возможность. Увидеть фото своего деда-фронтовика на большом экране. В Иркутске такой будет установлен по адресу Литвинова, 17. Чтобы подать заявку, надо перейти на страницу проекта http://героипобеды.рф.