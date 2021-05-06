Погода на 6 мая в Иркутске: вечером ожидается дождь и мокрый снег

Каждое утро иркутяне с надеждой смотрят: что там, за окном? Хочется тепла, тем более, до лета остался всего месяц. Но пока небесная канцелярия не радует. Погода на 6 мая в Иркутске снова будет пасмурная и ветреная, хотя воздух и прогреется.

- Переменная облачность, вечером небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с с переходом к утру на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью 0...-2 градуса, днем +10...+12 градусов, - сообщается на сайте Иркутского УГМС.

Такой будет погода на 6 мая в Иркутске. А в других городах области? Тоже, увы, не обойдется без дождя и мокрого снега. Ветер будет сильный, порывы до 14 м/с. Ночью ожидаются заморозки до -4 градусов, а при прояснении и вовсе до -9. Днем столбик термометра поднимется до +9...+14, местами до 0...+5.